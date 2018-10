Incendio sul Monte Serra: dalla Regione 1,5 milioni di euro per la messa in sicurezza

"Nostro malgrado siamo diventati il centro del mondo. Ora, dopo la vicinanza e la solidarietà, servono però finanziamenti e forza lavoro". Torna a chiedere sostegno il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti che oggi, martedì 2 ottobre, è a Firenze per incontrare il presidente della Regione Enrico Rossi insieme al primo cittadino di Vicopisano Juri Taglioli, in seguito all'incendio che, la scorsa settimana, ha devastato il Monte Serra. Dopo le fiamme inizia infatti la delicata fase che dovrà portare alla rinascita dei Monti Pisani.

"La Regione - annuncia Ghimenti - ha stanziato 1,5 milioni di euro (che si aggiungo ai 200mila stanziati in un primo momento, ndr) per la bonifica a la messa in sicurezza del territorio. Nei giorni scorsi avevamo già avviato alcuni piccoli interventi di prevenzione idraulica in punti strategici del comune. Tutto grazie a forze interne". Come è noto si temono infatti le piogge. "Fino ad ora - prosegue Ghimenti - la pioggia caduta non ha dato problemi. Il pericolo maggiore resta però quello di improvvisi e intensi rovesci di acqua".

I sindaci sono ora al lavoro per tentare di reperire ulteriori risorse a livello nazionale. "Nel complesso - spiega il sindaco di Vicopisano, Juri Taglioli - per la messa in sicurezza dei Monti Pisani servono, secondo le stime, almeno 6/7 milioni di euro. A questi si aggiungono i danni subiti dalle aziende e dai privati. Per questo chiederemo che vengano stanziati ulteriori fondi dal Governo". Da questo punto di vista Ghimenti si dice ottimista. "Abbiamo avuto interlocuzioni con il ministro delle Politiche agricole, Centinaio, e con il sottosegretario dei Beni Culturali, Borgonzoni. Da quanto emerso sembrerebbero esserci le condizioni per chiedere lo stato di calamità nazionale, che è quello che permetterebbe di sbloccare i rimborso danni per le attività agricole. La richiesta verrà inoltrata nei prossimi giorni, insieme alla richiesta dello stato di emergenza nazionale, che riguarda invece il rimborso dei danni per le aree pubbliche e private ma non agricole".

Gli sfollati sono intanto tutti rientrati a casa. Mentre su Vicopisano non si segnalano particolari problemi, diversa è invece la situazione a Calci dove c'è chi, in quell'incendio, ha perso tutto, compresa la propria abitazione. "Si tratta - prosegue Ghimenti - di 5/6 persone. Al momento sono tutti ospitati presso parenti o amici, ma alcuni di loro potrebbero chiedere ospitalità al Comune. Noi, ad ogni modo, ci siamo e stiamo sostenendo alcune raccolte fondi: le cifre raccolte verranno convogliate verso queste persone per l'abbattimento delle abitazioni andate distrutte e la successiva ricostruzione".