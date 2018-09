Incendio sul Serra: tre residenti di Calci ricoverati per intossicazione

Si sono registrati i primi feriti legati al terribile incendio che infuria da ieri sera, 24 settembre, in Valgraziosa. Tre residenti di Calci sono stati ricoverati all'ospedale Cisanello per intossicazione a causa del fumo generato dalle fiamme. Le loro problematiche di salute non sono gravi, tanto che due di loro sono stati dimessi ed accolti nel centro per gli sfollati allestito nel paese di Calci. Il terzo coinvolto è invece ancora ricoverato, ma le sue condizioni di salute non preoccupano i medici.

E' stato costituito un presidio sanitario del 118 della Toscana a Calci: l'ente ha inviato un medico al Centro Operativo Comunale a rappresentare la Funzione Sanità, prevista nei protocolli della Protezione civile regionale. Sul posto la Centrale operativa ha inviato un'ambulanza medicalizzata, due ambulanze con defibrillatore con soccorritori volontari a bordo abilitati all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico per soccorso sanitario e due pulmini per evacuare eventuali abitanti.