Incendio Monte Pisano, ancora fiamme: prosegue lo spegnimento

Sono proseguite tutta la notte le operazioni di spegnimento del rogo divampato lunedì mattina, 25 febbraio, sul Monte Pisano, nel territorio comunale di Vicopisano in località San Jacopo, a causa di un abbruciamento di sterpaglie finito poi fuori controllo. La situazione alle prime ore di stamattina è sotto controllo anche se rimangono ancora fronti di fuoco accesi. Sul posto stanno continuando ad operare i volontari dell'Antincendio Boschivo e i Vigili del fuoco. In arrivo i mezzi aerei, che avevano cessato l'attività all'imbrunire ieri sera, per completare la fase di spegnimento e proseguire con le azioni di bonifica di tutta l'area interessata dall'evento.