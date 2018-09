Incendio Monte Serra: il presidente del Consiglio Regionale 'in visita' nel paesaggio lunare

Tappa a Calci questa mattina, venerdì 28 settembre, per il presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani che, accompagnato dal sindaco Massimiliano Ghimenti, ha effettuato un sopralluogo nella zona de 'I Ronchi', l'area sicuramente più colpita, con una decina di abitazioni inagibili, dall'incendio scoppiato lunedì sera e che ha ridotto in cenere 1400 ettari di Monti Pisani.

"Ho incontrato la popolazione in uno scenario lunare - afferma il sindaco Ghimenti - ho trovato tanto dolore negli occhi, ma anche tantissima dignità e voglia di rimboccarci le maniche. Compito nostro è fare in modo che le istituzioni superiori non abbandonino Calci. E che il Governo faccia come la Regione e ci sia concretamente vicina". Il sindaco invita coloro che vogliono dare un supporto ai privati, alle prese in un primo momento con spese immediate per la demolizione e la rimozione di materiali, a contribuire affidandosi a raccolte fondi affidabili.



“Faremo tutto il possibile per aiutare le comunità locali così duramente colpite dal vasto rogo che in questi giorni ha ridotto in cenere oltre mille ettari di bosco e provocato centinaia di sfollati, minacciato abitazioni rurali, alcuni agriturismi e compromesso il raccolto di numerose aziende. Ci addolora assistere a un tale danno economico e ambientale. La nostra è, e sarà, una vicinanza all’insegna della concretezza - ha affermato il presidente Giani - le istituzioni, tutte, faranno la loro parte. Sono questi i momenti in cui bisogna agire ed essere uniti. Noi lo faremo come Regione Toscana e non lasceremo sole le comunità così duramente provate. Metteremo in pista una serie di interventi per contenere i danni e contribuire alla messa in sicurezza di un territorio messo così a dura prova”. Martedì scorso, 25 settembre, il Consiglio Regionale ha infatti approvato all’unanimità una mozione che va in questa direzione.

Vicopisano

Anche a Vicopisano intanto si guarda avanti con fiducia, per la messa in sicurezza e per dare una nuova vita alle zone colpite dal rogo.

"Questa mattina - spiega il sindaco Juri Taglioli - c'è stata un'altra riunione al Centro Intercomunale di Protezione Civile di Caprona con i Consorzi di Bonifica per valutare e a breve programmare tutti gli interventi di bonifica del Monte Pisano in ottica di sicurezza idrogeologica. Abbiamo - continua il sindaco - ricevuto una nota da Arpat che ci rassicura, dopo il suo attento monitoraggio, che non sembra che l'incendio abbia provocato concentrazioni anomale di inquinanti atmosferici, i valori rilevati infatti sono gli stessi di questo periodo".

"Ho ricevuto in questi giorni e sto continuando a ricevere - conclude Taglioli - numerosissimi ringraziamenti, offerte di solidarietà, proposte di organizzazione di iniziative e di eventi di raccolta fondi da associazioni, cittadini, sindaci, amministratori, banche, artisti, enti, istituzioni. Sono io che voglio ringraziare voi per tutta questa generosità. Anche a nome della Giunta, dell'amministrazione e dei dipendenti tengo a dire che abbiamo fatto quello che dovevamo fare e che ci è venuto subito spontaneo, per difendere il nostro Monte e la nostra comunità che di nuovo si è rivelata pronta, ricettiva, vicina e matura anche nelle fasi più critiche dell'emergenza. Siamo noi che ringraziamo voi, lo ripeto, oltre a tutta l'organizzazione che ha permesso di fronteggiare il fuoco, di stabilizzare l'incendio, di domarlo, di limitare moltissimo i danni. Cominciamo ora a pensare a un nuovo inizio, insieme. C'è davvero molto da fare".