Incendio sul Serra: il monte brucia ancora

Ancora un rogo sul Monte Serra. Un incendio si è infatti sviluppato questa mattina, 25 febbraio, intorno alle 10.30 nei boschi di Vicopisano, in località Gli Scassi. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco di Cascina e i volontari dell'antincendio boschivo. In arrivo anche gli elicotteri della Regione e un Canadair.

Un'intensa nube di fumo è scaturita dal rogo ed è ben visibile anche da Pisa e dal Valdarno.

Il sindaco di Vicopisano Juri Taglioli ha emesso in via precauzionale un'ordinanza di evacuazione di tutti gli edifici ed immobili in località Coli e Le Mandrie.