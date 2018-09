Incendio sul Serra a Vicopisano, il sindaco: "Nuovi focolai spenti, grazie ai soccorritori"

L'emergenza dello spegnimento degli incendi a Vicopisano può dirsi conclusa. Lo ha confermato con un comunicato il sindaco Juri Taglioli: "Stamattina (27 settembre, ndr) due focolai dell'incendio si sono riaccesi, a Lugnano e sopra Le Mandrie, a Fonte Lupeta, e sono stati prontamente spenti grazie all'intervento immediato dei direttori operativi, delle squadre e di tutta l'organizzazione anticendio. Colgo l'occasione per ringraziare anche il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi la sua Giunta e la Regione stessa per tutto quello che hanno messo in campo a sostegno dell'amministrazione, della comunità e del nostro Monte. Li ringraziamo anche per quello che faranno, martedì è previsto un nuovo incontro, e che sarà utile per la bonifica e per la riqualificazione ambientale, idraulica e infrastrutturale del nostro Monte Pisano".

"Insieme al sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti - ha aggiunto Taglioli - seppur nella forte tristezza di questi giorni drammatici e nella consapevolezza amara di aver perso davvero tanto, stiamo pensando di organizzare un incontro per ringraziare tutti i soccorritori e tutti coloro che si sono impegnati, in modo instancabile e ammirevole, per far fronte a questa terribile prova riuscendo a limitare considerevolmente i danni".