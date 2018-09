Incendio Monti Pisani, Cna: "Pronti a sostenere la solidarietà, siano puniti i colpevoli"

La Cna di Pisa pronta ad offrire il suo sostegno alle aziende che vogliono impegnarsi per aiutare il territorio. Lo annuncia la stessa associazione: "Abbiamo anche ricevuto dimostrazioni di solidarietà - scrive in una nota - una solidarietà attiva da parte di nostri iscritti che vorrebbero fare qualcosa per dare una mano. Ed anche in questo caso se fosse possibile ci mettiamo a disposizione: siamo sicuri che molte imprese faranno altrettanto per rendere meno pesante le situazioni di chi ha perso tutto o anche solo di chi ha vissuto solo qualche giorno di disagio che si spera possa essere già alle spalle".

"Ora occorre - prosegue - anche pensare agli interventi per riparare i danni del fuoco, e siamo testimoni che è scattata con efficacia la catena della solidarietà diretta per passaparola e conoscenze: ma se ci sono imprese che hanno intenzione di fare donazioni sia in denaro che servizi o beni materiali siamo disponibili a raccogliere queste disponibilità e indirizzarle ai soggetti colpiti. Basta contattare la nostra sede e dichiarare la propria volontà di aiutare e in che modo".

La chiusura è sulla ricerca della verita: "Ci auguriamo che gli organi inquirenti possano perseguire le indagini con il massimo del supporto di tutta la comunità per individuare e punire i colpevoli. Questi criminali hanno inferto un colpo durissimo al nostro Monte ai nostri boschi agli uliveti. Punire i colpevoli è la migliore garanzia per evitare nuovi disastri".