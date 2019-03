Montopoli, a fuoco un oliveto: elicottero e pompieri all'opera per spegnere l'incendio

Incendio ad un uliveto nel comune di Montopoli Valdarno. Il rogo si è sviluppato intorno alle 11 in via Uliveta. Sul posto sono intervenuti i Vigli del Fuoco del distaccamento di Castelfranco che stanno operando per spegnere le fiamme. Sul posto anche personale volontario coordinato da Sala operativa regionale ed un elicottero dei Vigili del Fuoco del reparto volo di Arezzo.