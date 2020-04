Incendio a Perignano: salvati dai Vigili del Fuoco alcuni animali

Incendio intorno alle 15 di oggi, 16 aprile, in via Gramsci a Perginano, nel Comune di Casciana Terme-Lari. Ad andare a fuoco, per cause in corso di accertamento, 4 baracche con all’interno attrezzi e materiali agricolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cascina e Ponsacco che hanno spento le fiamme e tratto in salvo alcuni animali presenti nella zona. Il materiale che si trovava all'interno dei fabbricati è andato invece distrutto. Sul posto, per gli accertamenti del caso, anche la Polizia Municipale.

