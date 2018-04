Piazza Buonamici: lavatrice a fuoco in uno scantinato

Principio di incendio intono a mezzogiorno di oggi, 13 aprile, in uno scantinato di un'abitazione in piazza Buonamici a Pisa. Ad andare a fuoco, probabilmente per un cortocircuito, una lavatrice.

L’incendio ha prodotto molto fumo che ha invaso anche gli altri ambienti e danneggiato gli arredi posti in prossimità dell'elettrodomestico. Non ci sono comunque persone convolte né danni alle strutture.