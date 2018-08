Cestini in fiamme in piazza Tonelli: "Noi residenti alle prese con baby gang, siamo esasperati"

Numerose segnalazioni ma niente è cambiato. Stanotte l'ultimo atto che sarebbe stato compiuto da una baby gang che ogni sera fa razzia in piazza Tonelli a Cascina: tre cestini in fiamme poco dopo la mezzanotte con intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, avvisati proprio da chi nella zona vive e assiste, quando cala il buio, alla baldoria del gruppetto forse in preda alla 'noia' delle serate estive. E l'amarezza, inutile dirlo, cresce.

"Siamo esasperati - ci segnala una abitante della zona - è da settimane che in Piazza Tonelli si ritrovano bande di ragazzini, o meglio direi vandali, alcuni italiani altri nordafricani, che urlano, distruggono cose, sporcano, entrano nelle proprietà private, tengono la musica a tutto volume fino a tardi, litigano fra di loro e insultano e minacciano se gli si dice di fare silenzio o di andare via dalla proprietà privata". "Abbiamo chiamato i Carabinieri per diverse sere ma non abbiamo mai visto nessuno venire a controllare, forse sono passati più tardi ma in ogni caso la situazione continua - prosegue la donna - ho anche scritto in Comune e mi è stato risposto che è stata inoltrata la mia segnalazione all'ufficio competente. Poi è arrivata la risposta dalla Polizia Municipale dove comunicavano che i vigili urbani sono reperibili fino alle ore 19:30. Ma il caos succede dalle 22 in poi".

"Sinceramente siamo esasperati e spaventati e non sappiamo più che cosa fare".