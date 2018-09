Incendio sul Serra: bloccato il traffico aereo del Galilei

Chiuso l'aeroporto di Pisa. Non vola nulla in uscita od entrata fino le ore 19.40, al fine di rendere più agevole e senza impedimenti il lavoro dei mezzi antincendio impegnati nello spegnimento dell'incendio sul Monte Serra.

Non ci sono criticità quindi per il fumo: il traffico da e per il Galilei riprenderà quando i canadair e gli elicotteri non potranno più operare per il buio.

I voli previsti sono in corso di riprogrammazione. Interessati 15 collegamenti in uscita, posticipati, mentre per gli arrivi sarà da valutare di volta in volta il luogo dell'atterraggio. Intanto ci sono le prime due cancellazioni, per i voli cioè provenienti da Parigi (ore 15.30 easyJet) e da Roma (ore 18.25 Alitalia), saltati anche per l'andata da Pisa. Per maggiori informazioni in questo senso è a disposizione la pagina dedicata ai voli in tempo reale, oppure è necessario contattare la propria compagnia aerea.

TUTTE LE NEWS

Tre residenti di Calci ricoverati per intossicazione

Ansia al centro sfollati: "Mai visto un incendio così"

"Una taglia da 2mila euro sul piromane"

Sindaco Ghimenti: "Priorità la salvaguardia della popolazione"

Le istituzioni: "Fare fronte comune". Offerti alberghi agli sfollati

Meteo avverso: vento previsto fino a mercoledì

Fumo nero invade il pisano

Centinaia di sfollati e circa 600 ettari in fumo DIRETTA DALL'INFERNO DI FUOCO