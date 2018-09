Incendio Monte Serra, ora gli sciacalli preoccupano: l'Esercito a difesa delle case evacuate

Con le case abbandonate al loro destino sul Monte Serra in preda alle fiamme i nemici numeri uno, insieme alle fiamme che lambiscono le strutture, sono gli sciacalli, ovvero coloro che approfittano dell'assenza forzata dei proprietari, sfollati per motivi di sicurezza, per introdursi nelle abitazioni e rubare. Proprio per evitare questi terribili atti di sciacallaggio dalla Prefettura fanno sapere che è stato già disposto che un presidio dell’Esercito Italiano assicuri una mirata vigilanza sui territori comunali di Calci, Cascina e Vicopisano dove sono presenti le abitazioni evacuate.

Il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti invita inoltre i curiosi a non intralciare i lavori degli operatori ed evitare di avvicinarsi all'area interessata per fare foto. Chiede poi ai cittadini di non esporsi a rischi inutili cercando di rientrare nelle proprie abitazioni.

La grande maggioranza dei cittadini evacuati stanotte a Calci (circa 500 persone) ha trovato sistemazione presso parenti e amici. Sono rimaste solo 30 persone, che sono state alloggiate per la notte in alberghi o strutture ricettive.

