Incendio Monte Serra: la Procura apre un fascicolo per incendio doloso

La Procura di Pisa ha aperto un fascicolo che configura l'ipotesi di reato di incendio doloso per il vasto rogo sul Monte Serra, divampato nella serata di lunedì 24 settembre e non ancora domato. Lo ha detto il procuratore capo Alessandro Crini. Il fascicolo è stato aperto "sulla base di alcuni indizi", che dovranno essere "confermati eventualmente dal lavoro investigativo".

Tra gli indizi che hanno destato sospetto negli inquirenti, il fatto che le fiamme si sono sviluppate di notte e "in una serata sostanzialmente molto fresca". L'indagine è diretta dal sostituto procuratore Flavia Alemi con lo stesso Crini. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri forestali. Al momento si procede contro ignoti.