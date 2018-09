Incendio Monte Serra, allertate altre 300 persone per possibile evacuazione

Il devastante incendio che sta devastando il Monte Serra da ieri sera è in fase di contenimento, ma sono da gestire alcune criticità. Lo fa sapere la sala operativa della Protezione Civile Regionale allestita nel comune di Calci, in provincia di Pisa.

Incendio Monte Serra nuove criticità e possibile nuova evacuazione

La prima criticità da fronteggiare è una ripresa dell'incendio nel punto iniziale. La seconda riguarda l'area al confine tra Calci e Vicopisano, dove le squadre di operatori stanno contenendo l'incendio, ma le fiamme minacciano alcune case sparse sul lato di Vicopisano.

Sono state allertate per una possibile evacuazione in serata altre 300 persone nel comune di Vicopisano. Si andrebbero ad aggiungere ai già 700 sfollati della zona.

Spiegamento di uomini e mezzi nel territorio di Calci

Intanto sul luogo del disastro sono operativi tutti i mezzi aerei previsti. Sono al lavoro 350 volontari oltre a squadre di operai forestali e vigili del fuoco provenienti da tutta la Toscana. Alcune squadre di vigili del fuoco anche da Emilia e Lombardia.

Incendio Monte Serra: le zone più critiche

Le maggiori criticità sono nelle località Calci, Zambra, Caprona, San Lorenzo, Montemagno e Noce. Lo rendono noto i i Vigili del fuoco, in azione sul luogo con 109 unità via terra e, nonostante il forte vento e la non piena visibilità a causa delle nubi di fumo, 5 Canadair e un elicottero S64 Erickson “Nuvolarossa”.

