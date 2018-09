Incendio sul Serra, indagini in corso: si cercano riscontri

Mentre procedono gli sforzi di Vigili del Fuoco e volontari, oggi 28 settembre, nella bonifica e messa in sicurezza delle aree bruciate, procede anche il lavoro degli inquirenti per dare un nome al responsabile, o i responsabili, del disastro del monte Serra. A coordinare le indagini è il procuratore capo Alessandro Crini in prima persona.

Si continua a procedere a carico di ignoti per il reato di incendio doloso. La dinamica dell'incendio non lascia molti dubbi sulla natura volontaria del danno. Mancano però ancora degli indagati. La raccolta di informazioni nei luoghi dell'incendio e delle testimonianze procedono senza sosta.

Ci sono vari sospettati che in passato sono stati coinvolti o monitorati su episodi simili. Gli inquirenti non escludono alcuna possibile pista. Sono al vaglio diverse valutazioni circa gli interessi che potrebbero celarsi dietro la distruzione di un territorio, dai ricchi incarichi sulla bonifica ad altre attività economiche che potrebbero trarre giovamento dalle conseguenze dell'incendio. Si parte da qua per trovare una svolta nelle indagini, anche grazie al controllo delle utenze telefoniche.