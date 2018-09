Incendio Monte Serra: un nuovo focolaio a Fonte Lupeta

Il focolaio che aveva ripreso vigore a Lugnano è quasi spento. Ha ripreso un focolaio sopra Le Mandrie a Fonte Lupeta. Lo rende noto alle ore 11.30 l'amministrazione comunale di Vicopisano. I mezzi antincendio stanno già provvedendo a spengerlo. "Sapevamo che, purtroppo, poteva succedere in questi giorni che alcuni focolai potessero riaccendersi - sottolineano dal Comune - per questo il Monte è costantemente sotto controllo e uomini e mezzi sono pronti a intervenire in qualsiasi momento".