Incendio Monte Serra: il sindaco di Calci sorvola la zona bruciata

"Con il video di questo volo che ho effettuato sopra il perimetro (20km) dell'incendio nel quale si vedono interventi ancora in corso da parte di mezzi aerei - scrive il primo cittadino - si può 'apprezzare' la vastità del fronte (1000 ettari), l'impatto visivo sul territorio (devastante) e soprattutto si intuisce la difficoltà ad operare in luoghi così. Tutto questo solo per dire grazie a chi ha operato. Rischiando la vita per tutti noi e per il territorio.. (Queste parole sono nulla, anzi credo non esista alcuna espressione in grado di esprimere la gratitudine che provo e proviamo)".