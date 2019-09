Incendio in pizzeria: locale inagibile

Incendio alle prime ore di questa mattina, giovedì 26 settembre, in una pizzeria di via Conti a San Miniato. Il rogo è stato causato da un cortocircuito dell'attrezzatura elettrica presente nel locale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto.

Non ci sono persone rimaste coinvolte ne' danni strutturali, anche se il fumo ha reso l'ambiente al momento non utilizzabile fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie.