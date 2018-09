Pontedera: incendio in un appartamento a Motecastello

Incendio nel pomeriggio di oggi, sabato 8 settembre, in un appartamento in via Della Pineta, a Montecastello, nel comune di Pontedera. Per cause elettriche alcune suppellettili hanno preso fuoco all’interno dell salotto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pontedera e Cascina. L’incendio è stato prontamente spento non creando danni né a strutture né a persone. Ciononostante è stato necessario inibire l’utilizzo della sala per il ripristino dell’impianto elettrico e le condizioni igienico sanitarie determinate dallo sviluppo di fumo.