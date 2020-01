Rimorchio in fiamme a Castelfranco di Sotto

Fiamme ad un rimorchio contenente materiale elettrico parcheggiato nella zona industriale di via Aiale a Castelfranco di Sotto. Sul posto, intorno alle 13.30 di oggi, 17 gennaio, sono intervenuti il sindaco, i tecnici dell'Arpat e i Vigili del fuoco.

L’incendio ha parzialmente distrutto il rimorchio e le cause sono in corso di accertamento. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte.