Via Cattaneo, fiamme in un ristorante: locale inagibile

Principio di incendio in un ristorante di via Cattaneo a Pisa intorno a mezzogiorno di oggi, lunedì 7 ottobre. Le fiamme non hanno provocato danni particolari, ma il fumo che si è sprigionato ha annerito il locale che quindi è al momento inagibile fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco.