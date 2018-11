Viale d'Annunzio, roulotte distrutta da un incendio: probabile dolo

Incendio ieri sera, martedì 27 novembre, intorno alle 21, lungo viale D'Annunzio. Ad andare a fuoco una roulotte, apparentemente in stato di abbandono, situata tra la vegetazione. Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri.

In corso di accertamento le cause, anche se non è esclusa la matrice dolosa. Da individuare la proprietà del mezzo o eventuali frequentatori.