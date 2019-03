San Miniato: incendio distrugge un annesso agricolo

Un annesso agricolo è andato completamente distrutto nel corso di un incendio che si è sviluppato intorno alle 13.30 di oggi, 22 marzo, in via Lombardi, a San Miniato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto che hanno provveduto a sppegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, non ha provocato feriti.