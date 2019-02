Santa Maria a Monte: incendio boschivo in via Lungomonte

Un altro incendio boschivo è divampato in serata, intorno alle 20 di lunedì 25 febbraio, in provincia di Pisa, già colpita dal rogo scoppiato in mattinata sul Monte Pisano, nel comune di Vicopisano.

Il nuovo incendio è scoppiato in via Lungomonte nel comune di Santa Maria a Monte. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco e San Miniato, oltre a personale del comando di Firenze con mezzi leggeri e personale volontario inviato dalla SOUP della Regione Toscana.

L'incendio è sotto controllo e alle 22.30 sono in corso le operazioni di bonifica dell'area.