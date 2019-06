Scooter a fuoco a Pontedera: le fiamme danneggiano un garage

Scooter in fiamme questa mattina, 15 giugno, in via Fratelli Cervi a Pontedera. Il rogo ha interessato anche un garage nelle vicinanze al luogo dove era parcheggiato il mezzo a due ruote. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco.

Lo scooter è andato completamente distrutto mentre per il garage solo qualche danno materiale. Non ci sono danni strutturali nè persone coinvolte.

Le cause dell'incendio sono da attribuire ad un cattivo funzionamento delle componenti elettroniche dello motociclo.