Castelfranco: fuoco raggiunge serbatoio e tetto di una ditta di prodotti chimici

A fuoco un'auto all'esterno di un'azienda di prodotti chimici, con le fiamme che nella notte si sono poi estese alla struttura. Ci sono volute diverse ore ai Vigili del Fuoco per ripristinare le condizioni di sicurezza. E' successo nella notte a Castelfranco di sotto, in via Tabellata.

L'incendio si è sviluppato intorno all'una nell'area esterna della proprietà di una ditta di prodotti chimici. Il fuoco ha raggiunto e coinvolto un serbatoio di materiale in uso all'azienda ed a parte del tetto del capannone. I Vigili del Fuoco di Castelfranco sono intervenuti con 4 automessi, più il nucleo NBCR del comando di Firenze. Solo dopo più di 5 ore di lavoro: intorno alle ore 7 si sono concluse le operazioni di messa in sicurezza.

Sul posto personale del 118, una pattuglia di Carabinieri di San Miniato e personale Arpat, per le verifiche delle condizioni ambientali. Non ci sono stati danni a persone.