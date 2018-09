Incendio sul Serra: si riduce il pericolo a Cascina

Cascina sembra poter cominciare a vedere un po' di tranquillità, dopo la tensione delle ultime ore con l'incendio in espansione fra Calci e Vicopisano. Il Comune ha infatti diffuso una nota in cui avverte che alle 15.20 "la situazione si sta normalizzando".

Ripercorre quanto accaduto stamani, 25 settembre, quando "sull'argine dell'Arno a Zambra, a causa di alcuni lapilli trasportati dal vento, piccoli focolai di incendio hanno impegnato vigili del fuoco e volontari nell'attività di spegnimento per tutta la mattina".

Il peggio sembra passato: "Al momento le autorità di protezione civile hanno valutato che nella zona di Zambra non si prevede una ripresa di nuovi incendi, per cui con ogni probabilità le persone evacuate dalle abitazioni in via Profeti potranno rientrare nelle loro case. Resta aperto il Centro operativo comunale".

