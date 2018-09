Incendio sul Monte Serra, l'Arpat: "Qualità dell'aria nella norma"

L'incendio che ha devastato il Monte Serra non ha avuto conseguenze sulla qualità dell'aria respirata dai cittadini del terrirtoio. E' quanto rilevano i controlli effettuati da Arpat. "Per l'intera giornata del 24 settembre fino ad oggi, giovedì 27 settembre - scrive in una nota l'agenzia regionale - sono stati elaborati ed esaminati i dati delle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria presenti a Pisa (Borghetto e Passi) e Livorno (Carducci, Stagno, La Pira, Cappiello). I dati rilevati hanno mostrato che i valori degli inquinanti monitorati (ossidi di azoto, monossido di carbonio, PM 10 , benzene e anidride solforosa) sono sostanzialmente analoghi a quelli usualmente riscontrati in questo periodo".

"L'intensità del vento di questi giorni - prosegue la nota di Arpat - ha contribuito alla dispersione dei fumi verso il mare, nonostante in città fosse avvertibile il tipico odore di legna bruciata. Si può quindi affermare che le zone più popolate dell'area Pisa/Livorno non sembrano essere state interessate da concentrazioni anomale di inquinanti atmosferici". L'Arpat fa quindi sapere che "per valutare in maniera più puntuale la qualità dei fumi, è stato effettuato anche un campionamento (terminato intorno alle 16.30 del 26 settembre) in prossimità dell'incendio, a Calci, con una pompa ad alto volume per verificare l'eventuale presenza di microinquinanti (diossine, IPA), che possono derivare anche da incendi boschivi. I campioni sono stati trasferiti al laboratorio dell'Agenzia per la determinazione analitica che richiederà almeno 5 giorni".