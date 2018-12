Prende fuoco una casa in zona Montemagno a Calci: tetto semi-distrutto e famiglia evacuata

Incendio in un appartamento nel primo pomeriggio di oggi, 10 dicembre, in via Fontana Diana a Calci, zona Montemagno. Intorno alle 13.45 i Vigili del Fuoco di Pisa, Cascina e Castelfranco sono dovuti intervenire per il fuoco che si è sviluppato in una mansarda. L'innesco è partito da una stufa a legna, con le fiamme che si sono poi propagande al materiale adiacente e raggiungendo il tetto, in parte distrutto.

Per raggiungere l'abitazione gli operatori hanno dovuto usare mezzi di piccole dimensioni, a causa della strada di accesso ristretta. Il lavoro è proseguito fino al tardo pomeriggio, con le operazioni di smassamento e bonifica. Gli occupanti della casa, una famiglia di due persone, hanno trovato sistemazione temporanea in un altro appartamento sempre in zona Calci. Sul posto era presente anche il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti.