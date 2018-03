Tirrenia, incendio in spiaggia: distrutto un chiosco-bar

Incendio ieri sera, 29 marzo, poco prima di mezzanotte sul litorale di Tirrenia. Completamente distrutta dalle fiamme una struttura in legno adibita a bar e gestita dalla Cooperativa La Verruca, alla spiaggia libera 2, tra il Bagno Maestrale e il Nair Beach.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa con tre automezzi e la Polizia di Stato per risalire alle cause del rogo. Non è esclusa l'azione dolosa.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio.

Gallery