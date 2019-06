Vagone in fiamme nella notte: probabile dolo

Fiamme intorno all'una e mezzo della notte appena trascorsa, tra lunedì 3 e martedì 4 giugno, lungo la linea ferroviaria. Il rogo è scaturito da un vagone in sosta presso il deposito ferroviario in località Campaldo a Pisa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno dovuto attendere la disattivazione della linea elettrica ferroviaria prima di poter iniziare le operazioni di spegnimento. L'intervento si è concluso intorno alle 4.30. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Il vagone è andato completamente distrutto. Per ricostruire la dinamica e risalire alle cause anche i Carabinieri e la Polfer. Non è esclusa l'azione dolosa.