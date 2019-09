Incendio a Vecchiano: intervento dei Vigili del Fuoco

Incendio intorno alle ore 18:45 di oggi, 8 settembre, in via Bovio nel comune Vecchiano. Ad andare in fiamme, per cause che sarebbero da attribuirsi a problemi di natura elettrica, l'annesso di un edificio all’interno del quale vi erano attrezzature varie. L’incendio ha completamente distrutto la pertinenza ed il materiale in essa contenuto ma non ha coinvolto nessuna persona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Vecchiano che hanno fatto sì che le fiamme non si propagassero alle strutture adiacenti.