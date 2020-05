Incendio al quarto piano di un palazzo a Cisanello

I Vigili del Fuoco di Pisa, con due automezzi, sono intervenuti nel pomeriggio di oggi 27 maggio in via Abruzzo a Cisanello, per un incendio in un appartamento. L'abitazione si trova al quarto piano di un condominio. Le operazioni sono attualmente in corso (ore 18).

Alle ore 19 i Vigili del Fuoco hanno riscontrato che l'incendio ha interessato principalmente la copertura del fabbricato, oggetto di recenti lavori di sistemazione. L'azione di messa in sicurezza sta venendo ultimata, intanto è scongiurato il coinvolgimento di persone. Riscontrati ingenti danni alla copertura, che causeranno con ogni probabilità l'impraticabilità del sottotetto.