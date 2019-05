Fiamme nel porticato di un condominio: stabile evacuato

Incendio questa mattina, 22 maggio, sotto il porticato di un condominio di sei piani in via Amendola a Pontedera. A fuoco alcuni suppellettili.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cascina che, per consentire le operazioni di spegnimento, hanno evacuato in via precauzionale gli abitanti, successivamente rientrati nelle loro case.

Non si sono registrati danni strutturali se non l’interessamento da parte del calore di una tubazione del gas per la quale è stato necessario l’intervento dell’azienda che gestisce la fornitura per verificarne le condizioni.

Sul posto personale della Polizia locale e l’amministratore del condominio. Tra le cause non è esclusa l'azione dolosa.