Incendio in un'officina ad Ospedaletto: Vigili del Fuoco al lavoro

Incendio oggi, 16 luglio, in un'officina di riparazione motori in via Bassi, in zona Ospedaletto. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco di Pisa che sono al lavoro dalle 8 di stamani con tre squadre, tre autobotti e carro aria. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Non si segnalano al momento danni a persone.

