Principio d'incendio in un appartamento

Principio di incendio, intorno alle 18 di oggi, domenica 25 novembre, in via Caciagli a Pontedera. Le fiamme sono scaturite all'interno di un appartamento, mentre l'inquilino stava cucinando. A scatenare il rogo, molto probabilmente, una fuga di gas. L’incendio è stato prontamente spento dai Vigili del Fuoco di Cascina. Non ci sono feriti. Limitati anche i danni all'appartamento, tutt'ora agibile. Sul posto anche il 118.