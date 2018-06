Via di Nudo, si addormenta con la pentola sui fornelli: intossicato

Principio di incendio in un appartamento di via di Nudo, in zona Le Piagge, a Pisa intorno a mezzanotte di martedì 26 giugno. Una persona, di nazionalità filippina, si è addormentata lasciando sul fornello acceso della cucina un pentolino. Il fumo che si è sviluppato ha intossicato il residente che è stato trasportato in codice giallo in ospedale dai soccorritori del 118. Sul posto i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme.