Incendio in via di Padule: condominio evacuato, appartamento inagibile

Incendio intorno alle 2 della notte scorsa, tra lunedì 21 e martedì 22 maggio, in via di Padule a Pisa. A prendere fuoco alcuni ciclomotori sotto un porticato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Le fiamme hanno coinvolto anche i contatori del gas metano che alimentano gli appartamenti sovrastanti.

Il denso fumo ha inoltre invaso il vano scala del condominio di cinque piani e la squadra dei Vigili del Fuoco ha fatto evacuare temporaneamente l’immobile.

Il forte calore che si è sviluppato nel rogo ha interessato il solaio dell’appartamento sopra il porticato rendendolo inagibile: gli occupanti, mamma e due figli, sono stati sistemati in un alloggio individuato dal Comune presente sul posto con la Protezione Civile.

Toscana Energia ha inoltre bloccato l'alimentazione del gas metano a 41 utenze per la riparazione dei danni ai contatori.

Sul posto, oltre a 118, Carabinieri e Polizia di Stato, anche personale dell’Enel per ripristinare la linea elettrica danneggiata dall’incendio.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Tra le cause dell’incendio non è esclusa l’origine dolosa.



