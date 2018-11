San Marco, a fuoco la soffitta di una casa: famiglia evacuata

Incendio, intorno alle 20.15 di ieri sera, lunedì 26 novembre, in via Ferrari, a Pisa. Le fiamme, scaturite per cause di natura elettrica, hanno interessato un sottotetto di un'abitazione all’interno del quale vi era depositato materiale di varia natura che è andato parzialmente distrutto. A dare l'allarme è stato un passante che ha visto uscire del fumo nero dall'abitazione. Sul posto sono intervenuti con tre mezzi i vigili del fuoco di Pisa. Le operazioni sono state particolarmente lunghe e difficoltose: si è infatti reso necessario dover praticare un foro sul tetto per permettere al personale di entrare nella soffitta e procedere allo spegnimento e successivo smassamento del materiale.

Il rogo ha parzialmente indebolito tutta la struttura muraria del tetto, rendendo temporaneamente impraticabile il piano sottostante. La famiglia che lo occupava ha trovato sistemazione da familiari. L’intervento è terminato intorno alle 1:30. Non ci sono stati danni a persone.