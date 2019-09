Incendio di vegetazione domato dai Vigili del Fuoco al Cep

Intorno alle ore 14 di oggi, 21 settembre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Gentile da Fabriano al Cep per l'incendio di una modesta parte della vegetazione di fronte alle abitazioni. Sul posto una squadra di pompieri ha domato le fiamme in breve tempo, come si nota dal video del nostro lettore Luca Mazzanti. Ad originare il rogo probabilmente una causa accidentale.