Lascia un pentolino sul fornello acceso e esce di casa: fiamme in cucina

Una disattenzione che poteva costare davvero cara ma che per fortuna non ha provocato grossi danni. Il proprietario di un appartamento di via Indipendenza a Pontedera è uscito di casa lasciando un pentolino sul fornello di cucina acceso. Ne è scaturito un principio di incendio che ha fatto precipitare sul posto, questa mattina 30 ottobre intorno alle 8, i Vigili del fuoco del distaccamento di Cascina.

I pompieri sono entrati da una finestra e hanno spento le fiamme che non hanno causato danni di rilievo. Sul posto i Carabinieri che hanno attivato i soccorsi.