Via Minore, provoca un incendio mentre effettua lavoretti artigianali: ustionato

Ha cercato di spegnere le fiamme ma è rimasto ustionato. E' stato trasportato in ospedale dall'ambulanza del 118 un uomo di sessant'anni, proprietario di una piccola struttura, all'interno di una piccola corte condominiale, andata a fuoco intorno a mezzogiorno di oggi, 18 aprile, in via Minore a Pisa.

Ad innescare il rogo lo stesso proprietario che stava compiendo alcuni lavori artigianali. Le fiamme hanno interessato il materiale presente, distruggendo parzialmente la stessa struttura e raggiungendo anche un annesso adiacente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.