Incendio in via Norvegia: motorini in fiamme sotto le abitazioni

Un pericoloso incendio si è verificato oggi, 14 ottobre, intorno alle ore 5 di stamani, in via Norvegia. Nel loggiato sotto le abitazioni, secondo le prime informazioni, due motorini parcheggiati sono finiti avvolti dalle fiamme, con il rogo che ha coinvolto la parete dell'edificio ed una finestra esterna del primo piano. Sul posto sono stati chiamati i Vigili del Fuoco che hanno spento l'incendio, mentre in seguito sono sopraggiunte le forze dell'ordine per i rilievi.

"Si è sentito prima un piccolo scoppio - racconta una residente - poi come un rumore di vetri in frantumi. Dei ragazzi hanno citofonando dicendo di correre giù e abbiamo visto i motorini a fuoco. Un signore ha fatto in tempo a spostare la sua macchina...". La paura è stata molta, perché "si vedeva un tubo molto vicino al fuoco, per fortuna era quello dell'acqua. Quello del gas è dall'altra parte, se fosse stato il contrario forse non saremmo qui a raccontare quanto accaduto".

C'è il sospetto che sia stato un atto volontario: "In questa zona di case popolari, specie di notte, ci sono giri strani. Spaccio anche di giorno. Ma poi vedi tettoie che sembrano ethernit, alberi mai curati e alti che permettono agli animali di entrarti in casa. Viene curata la parte esterna di via Norvegia, quella che si vede da fuori, poi qua dietro non ci sono controlli. In certi momenti quando esco o rientro a casa cerco di sbrigarmi perché ho paura. Siamo abbandonati, non ne possiamo più".

