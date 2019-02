Incendio in via Omodeo: non si esclude l'origine dolosa

Incendio in via Omodeo a Pisa intorno alle 10.45 di stamani, 14 febbraio. Le fiamme si sono sviluppate, per cause ancora da accertare, all’interno di un locale posto nel seminterrato di un condominio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa che hanno prontamente spento il rogo. Non ci sono stati danni a persone, nè danni strutturali. Sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato e, in via precauzionale, il personale del 118. Non si esclude che le fiamme possano avere origine dolosa.