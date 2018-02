Pontedera: guasto elettrico provoca un incendio in una falegnameria

Incendio nella notte tra sabato 10 e domenica 11 febbraio in via Rossini, a Pontedera. Intorno alle ore 3:30 i Vigili del Fuoco di Pontedera e di Cascina sono intervenuti con tre automezzi e dieci uomini per spegnere le fiamme in un locale adibito a falegnameria e deposito di materiale legnoso. Il rapido intervento delle squadre ha permesso che l’incendio non si propagasse ai macchinari e ad altro materiale presente nel locale limitando i danni e senza interessamento delle strutture. Sul posto anche i Carabinieri di Pontedera. Le cause sono attribuibili ad un guasto elettrico.