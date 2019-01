Paura in via Sesia: si getta dalla finestra per sfuggire alle fiamme

Principio di incendio questa mattina, 15 gennaio, intorno alle 10, in via Sesia a Pisa. Il rogo si è sviluppato all’interno di un appartamento al secondo piano di un edificio. Per cause in corso di accertamento la cappa di aspirazione di una cucina si è incendiata sviluppando notevole fumo nell'abitazione.



I due occupanti, presenti in casa al momento dell'evento, sono stati entrambi trasportati all’ospedale, uno per intossicazione da fumo e l’altro perchè, preso dal panico, si è gettato dalla finestra. La caduta è stata attenuata dalla presenza di una tettoia in plexiglas.



Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche polizia di stato e 118. La cucina è stata resa momentaneamente non utilizzabile fino a risanamento delle condizioni igienico sanitarie e dell’impianto elettrico.