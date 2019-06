Incendio in casa in via della Spina: condominio evacuato

Fumo nero e principio d'incendio in un appartamento al quarto ed ultimo piano in via della Spina a Pisa, angolo via Vespucci. E' successo nel primo pomeriggio di oggi 29 giugno, poco prima delle ore 14.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della sede centrale con l'autoscala. Secondo le prime informazioni le fiamme sono partite per cause elettriche da un condizionatore portatile. Il fumo poi ha invaso la stanza e il vano scale.

Per consentire le operazioni di spegnimento si è reso necessario allontanare gli occupati del condominio, che sono successivamente rientrati nelle proprie abitazioni. Non ci sono danni a persone. Lo stesso edificio non ha subìto conseguenze significative.