Incendio in via Vespucci: distrutto magazzino

Incedio divampato intorno alle 23 di lunedì sera, 11 maggio, in via Vespucci a Pisa. Ad andare a fuoco un magazzino di merce varia collocato al piano terra di un condominio. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco con 4 automezzi. Il loro intervento ha evitato che l'incendio causasse danni alle strutture murarie. Il magazzino è andato completamente distrutto. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte.

Da chiarire le cause del rogo: possibile un corto circuito.

