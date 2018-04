Viale D'Annunzio: baracche e roulotte distrutte da un incendio

Incendio sabato sera, 28 aprile, intorno alle 23.30 su viale D'Annunzio, nei pressi del ponte del Cep. Ad andare a fuoco baracche e roulotte.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme che hanno completamente distrutto due baracche e due roulotte, mentre altre tre roulotte sono state parzialmente interessate dall’effetto del calore.



La zona interessata dall'incendio è frequentata da persone senza fissa dimora: sono stati infatti trovati fornelli da campeggio e bombole di gas, oltre a un impianto elettrico fatiscente. Tra le cause non è esclusa l’azione dolosa. La Polizia di Stato ha avviato le indagini.